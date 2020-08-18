"النواب" يوافق نهائيا على قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

يتضمن التعديل مواجهة تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة لظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة، وهو الأمر الذي تطلب التدخل تشريعياً لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.