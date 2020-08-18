هاني محروس: "أبويا قالي" هدية للآباء الذين ربوا أولادهم على الجدعنة

قال المنتج هاني محروس، إن أغنية "أبويا قالي" التى أنتجها للفنانين مصطفى حجاج ورضا البحراوي، هي هدية لكل الآباء الذين ربوا أولادهم على الجدعنة والشهامة منذ طفولتهم.

وأوضح "محروس" في تصريحات لبرنامج "et بالعربي"، بأنه فضل تصوير كليب الأغنية في منطقة روض الفرج لكونها منطقة شعبية.

فكرة الأغنية برغبة من المنتج هاني محروس، لدعم فكرة ترسيخ الأصول والمبادئ التي نشأ عليها هو وجيله على احترام الآباء والكبار، فمن هنا جاءت كتابة كلمات أغنية "أبويا قال لي زمان" وتقول كلماتها:

(أبويا قال لي زمان

يا ابني أنا بحذرك

خليك برىء وإياك

الدنيا دي تغيرك

وابعد عن اللي يعطلك

في السكة ويأخرك)

وأثناء التحضير للأغنية، اقترح "حجاج"، على المنتج هاني محروس مشاركة رضا البحراوي في أداء الأغنية ليتواصل هاني مع رضا لاقتراح الفكرة فيلبي على الفور البحراوي طلب هاني محروس ويرحب بالغناء مع مصطفى حجاج، وهو الأمر الذي يصف مشاعر المنافسة الشريفة في مجال الغناء الشعبي باسمين كبيرين مثل حجاج والبحراوي.

يذكر أن الأغنية من كلمات أحمد سامي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام شيبسي، والفيديو كليب تم تصويره بمنطقة روض الفرج يوم الجمعة الماضي.

فيديو كليب أغنية "أبويا قال لي زمان"، فكرة ورؤية فنية المنتج هاني محروس، واستعان فيه بالمخرج محمد عبدالجواد ومخرج منفذ فتحي السيد ومدير تصوير سامح فوزي.