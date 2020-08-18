البرلمان يوافق على الإذن لوزير المالية بضمان وزارة الطيران

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة وزارة الطيران للشركة المصرية القابضة لمصر للطيران.

واكد الدكتور حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة خلال تلاوة تقرير اللجنة بالجلسة العامة أنه نظرا للظروف الطارئة التى يتعرض لها قطاع الطيران المدنى نتيجة لاثار جائحة كورونا ، وفى ضوء التزام الدولة بمساندة القطاعات الاقتصادية التى تأثرت بجائحة كورونا المستجدّ، فقد جاء قرار رئيس مجلس الوزراء فى شأن الإذن لوزير المالية فى ضمان وزارة الطيران لضمان القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل والتزاماته الذى ستحصل عليه من البنك المركزي المصري بمبلغ 3 مليارات جنيهويأتي مشروع القانون التزامًا بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يتطلب موافقة مجلس النواب عليه، ويصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى هذا الضمان لتطوير مطار شرم الشيخ