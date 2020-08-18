نائب للحكومة: نروح التربة أحسن من الشهر العقاري

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي اقتراح اللواء سعيد طعيمة، الخاصة بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد، بحيث يتم العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من النص الذي وضعته الحكومة والخاص بتفعيل القانون الجديد بداية من اليوم الثاني من نشره بالجريدة الرسمية.

وألزم مشروع القانون شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.

وطبقا للاقتراح الذي وافق عليه البرلمان، سيتم تأجيل تطبيق قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد لمدة 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ومن جانبه قال اللواء سعيد طعيمة، مٌقدم الإقتراح:"أنا مش ضد القانون ولكن محدش يقدر يروح الشهر العقاري دلوقتي بسبب الزحمة، لذلك يجب إعطاء مُهلة 6 أشهر لتسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري، للتخفيف علي المواطنين". وانتهي المجلس للتصويت في النهاية لصالح المٌقترح من اللواء سعيد طعيمة، ليتم العمل بمشروع القانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ووجه طعيمة حديثه لرئيس البرلمان قائلا:" الواحد يروح التربة أحسن من الشهر العقاري دلوقتي، ويا دكتور علي في ظني مفيش أرحم منك بالمواطنين في هذا المجلس، لذلك كان يجب تأجيل تطبيق مشروع القانون الجديد تخفيفا علي المواطنين، لحين انتهاء الزحمة الموجودة بمقار الشهر العقاري".