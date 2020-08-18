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محمود مسلم

وزير العدل يلتقي أعضاء مجلس الهيئات القضائية بتشكيله الجديد

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الوطن
06:52 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
وزير العدل

وزير العدل

التقى صباح اليوم المستشار عمر مروان " وزير العدل " السادة أعضاء مجلس الهيئات القضائية - وهم السادة المستشارون سعيد مرعي " رئيس المحكمة الدستورية العليا " ، عبد الله شوضه " رئيس محكمة النقض " ، محمد حسام الدين " رئيس مجلس الدولة " ، عيد عبد الغني " رئيس محكمة استئناف القاهرة " ، حمادة الصاوي " النائب العام " ، الدكتور أبو بكر الصديق عامر " رئيس هيئة قضايا الدولة " ، عصام الدين المنشاوي " رئيس هيئة النيابة الإدارية " ، وبحضور المستشار نجاح موسى أمين عام المجلس ، وذلك بديوان عام وزارة العدل .

وقام سيادته وباقي أعضاء المجلس بتهنئة السيد المستشار رئيس محكمة النقض على انضمامه للمجلس .

وتناول اللقاء ضرورة انتظام العمل بالإجراءات الإحترازية داخل المحاكم ومقار العمل ، وذلك بمراعاة مسافات التباعد الجسدي بين المترددين عليها ، وارتداء الكمامات ، وتوفير المطهرات اللازمة للوقاية .

وتمت مناقشة التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية بشأن تعيينات الدفعات الجديدة ، ووضع الضوابط اللازمة لذلك ، وعدداً من الأمور الإدارية الأخرى المشتركة بين الجهات والهيئات القضائية في شأن الإجازات الدراسية ، وضوابط النقل والترقيات .

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