وزير العدل يكرم رئيس محكمة النقض بعد بلوغه سن التقاعد

التقى المستشار عمر مروان وزير العدل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وذلك خلال زيارة بروتوكولية أجراها، اليوم، لدار القضاء العالي، هنأ خلالها المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لبلوغه سن التقاعد الشهر المقبل.

وقدم "مروان"، لـ"عصر"، درع وزارة العدل تكريما لمجهوداته في رعاية مصالح القضاء المصري طوال فترة خدمته وتقلده رئاسة مجلس القضاء الأعلى، كما قدم رئيس محكمة النقض درع مجلس القضاء الأعلى لوزير العدل تقديرا له.

حضر اللقاء، أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقيادات محكمتي النقض والاستئناف والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، وهنأ وزير العدل أعضاء المجلس الجدد.

وقال المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، في بيان صحفي، إنَّه تمّ خلال اللقاء تبادل الحديث عن الفترة المقبلة والاستعداد للعام القضائي الجديد.

وتأتي هذه الزيارة ضمن التعاون القائم بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لصالح القضاء المصري الشامخ في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.