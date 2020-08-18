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عبدالعال منتقدا الحكومة: لازم تمضي على أقوالها في محاضر اللجان

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محمد يوسف
07:05 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قيام الحكومة بإدخال تعديلات على قانون المخلفات الصلبة، خلال مناقشته فى الجلسة العامة لأخذ التصويت النهائي بشأنه.

ومازح عبدالعال، الحكومة، خلال الجلسة العامة ، قائلا :" لازم الحكومة تمضي على تعديلاتها فى اللجنة علشان مش تغير التعديلات فى الجلسة".

وتابع: أنا اتعجب من موافقة الحكومة على التعديلات فى إجتماع اللجنة، ثم تأتي لتقديم تعديلات وتغير الصياغة مرة اخرى فى الجلسة العامة متساءلا : إيه اللى غير عقيدة الحكومة؟.

وواصل رئيس المجلس انتقاده للحكومة، مؤكدا انه قدمت قانونين للمخلفات الصلبة ، منها مشروع قانون 1 الذى تم تقديمه فى لجنة الإدارة المحلية ،و مشروع قانون المخلفات الصلبة 2،في إشارة إلى كثرة عدد التعديلات التى ادخلتىها الحكومة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة.

من جانبه قدم المستشار علاء فؤاد ،وزير الشئون النيابية الاعتذار لرئيس البرلمان ، بسبب كثرة التعديلات مشيرا إلى أن هناك عدد من الوزارات لم يشاركوا فى مناقشات اللجنة ، وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم فى مشروع القانون .  

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