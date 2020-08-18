عبدالعال منتقدا الحكومة: لازم تمضي على أقوالها في محاضر اللجان
كتب:
محمد يوسف
07:05 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
صورة أرشيفية
انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قيام الحكومة بإدخال تعديلات على قانون المخلفات الصلبة، خلال مناقشته فى الجلسة العامة لأخذ التصويت النهائي بشأنه.
ومازح عبدالعال، الحكومة، خلال الجلسة العامة ، قائلا :" لازم الحكومة تمضي على تعديلاتها فى اللجنة علشان مش تغير التعديلات فى الجلسة".
وتابع: أنا اتعجب من موافقة الحكومة على التعديلات فى إجتماع اللجنة، ثم تأتي لتقديم تعديلات وتغير الصياغة مرة اخرى فى الجلسة العامة متساءلا : إيه اللى غير عقيدة الحكومة؟.
وواصل رئيس المجلس انتقاده للحكومة، مؤكدا انه قدمت قانونين للمخلفات الصلبة ، منها مشروع قانون 1 الذى تم تقديمه فى لجنة الإدارة المحلية ،و مشروع قانون المخلفات الصلبة 2،في إشارة إلى كثرة عدد التعديلات التى ادخلتىها الحكومة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة.
من جانبه قدم المستشار علاء فؤاد ،وزير الشئون النيابية الاعتذار لرئيس البرلمان ، بسبب كثرة التعديلات مشيرا إلى أن هناك عدد من الوزارات لم يشاركوا فى مناقشات اللجنة ، وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم فى مشروع القانون .