"محلية النواب" تتهم الحكومة بإهدار موارد الدولة في عوائد مواقف السيارات

عقدت لجنه الاداره المحليه اجتماعا لها برئاسه محمد الحسنى لمناقشه قانون تنظيم الساحات والذى اكد فيه محمد الحسيني وكيل لجنه الاداره المحليه ان قانون تنظيم الساحات والمواقف حدد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال المواقف

واضاف ان هناك اهدار شديد في عدم تعظيم موارد الدولة رغم الموارد المساعدة لتحقيق مكاسب كبيرة من عوائد المواقف في جميع عموم مصر.

وأضاف الحسيني ان الحكومة تدعي كذباً افتقارها للادوات اللازمة والتي تعظم موارد الدولة وقال " ان ارقام الحكومة ثابتة ولا تتغير فيما يخص موارد مواقف السيارات وان الحكومة تقوم بتكرار هذه الأرقام في كل اجتماع للجنة.

وأشار الحسيني انه لا يعني محافظا القاهر او الجيزة او أي مسئول بعينه بهذا الكلام وانه يخاطب كل مسئولي مصر.وعبر الحسيني عن استياء اللجنة من عدم حضور مسئول تنفيذي يليق بأهمية هذا الاجتماع، واصر على ان تقدم محافظة القاهرة اعتزاراً مكتوبا

واتهم الحسيني الحكومة بعدم الجدية في تطوير المواقف سواء مواقف الأقاليم اوالمواقف الداخلية، مشيرا الي ان اللجنة ستقوم باتاحة الفرصة لجميع محافظات مصر لعرض جديد الأرقام الخاصة بموارد المواقف عبر عدة اجتماعات.

واكد اللواء منير عزب مدير مواقف القاهرة ان السيد سكرتير عام المحافظة قدم اعتزاره عن عدم الحضور وذلك لامور طارئه تخص متابعة عدد من المشروعات داخل المحافظة.واكد محمد الحسيني على ضرورة تعامل الحكومة ومحافظتي القاهرة والجيزة بسائقي التوكتوك وقال " اوصيكم بسائقي التوكتوك فانهم مطحونين و لا حيلة لهم وان ما يقوم به بعض المسئولين التنفذيين من توقيف سائقي التكوكتوك وفرض وتغريمهم أموال طالئلة يعتبر جرم كبير تحاسب به الحكومة امام الله.

وقال ان المحافظة ليست لديها مشكلات فيما يخص انشاء وإدارة المواقف وجار البحث عن مكان جديد لنقل بعض مواقف الأقاليم داخل المحافظة وتجميعها في موقف واحد وتم التوصل مع هيئة المجتمعات العمرانية على الحصول على مساحة مناسبة في منطقة 15 مايو لانشاء موقف جديد يخدم الصعيد والبحر الأحمر يتسع لاكثر من 3000 سيارة وجاري بالتعاون مع الإدارة الهندسية بالمحافظة لربطها بالطريق الأوسط.

وقال عزب ان القاهرة بها ثلاث مواقف أساسية (عبود، والسلام، والمرج) تحقق صافي ربح اكثر من 15 مليون جنية بعد تسليمها للشركة الوطنية للنقل. مشيراً انة لا يوجد إيرادات اوعوائد من المواقف العشوائية لعدم وجود أي مواقف عشوائية بالقاهرة.

واكد اللواء عاطف المسلماني المدير التنفيذي لمواقف السرفيس بالقاهرة انه لا يوجد أي ضبطية قضائية على السرفيس العشوائي وان قانون المرور الجديد لابد ان يضع حد لهذه الإشكالية الخطيرة مشيراً الي أهمية فرض غرامات فورية بالاتفاق مع إدارة مرور القاهرة ومراعات ذلك في قانون الجديد.واكد اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة انه يتم تجميع مواقف المنصورية في موقف متطور على المريوطية لمواقف السرفيس بالتعاون مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة واقام موقف بجوار تجنيد الجيزة وتم رفع احداثياتها لانشاء موقف مجمع الأقاليم وتم مراعاة ان تكون قريبة للمترو لتسهيل عملية نقل المواطنين بجانب مناقشة مشروع المواقف ذات الطوابق المتعددة مع الهيئة الهندسية.

وقال ان هناك قانون عديدة مثل القانون 140 والذي يعتبر التوكتوك الشغالات للطريق و هناك مواد قانونية عديدة للتعامل مع التوكتوك كاشكالية واقعية وحقيقية في المجتمع المصري.وأشار ان هناك عدد من الاقترحات للتعامل مع هذه الإشكالية (التوكتوك) أهمها استبدال التوكتوك بسيارات فان لنقل المواطنين والذي يتم دراسته في مجلس الوزراء مشيرا الي أهمية ضرورة اصدار تشريع للتعامل مع ظاهرة التوكتوك تعظيم موارد الدولة من فرض رسوم مواقف عليها وغيرها من الالتزامات المالية المختلفة.