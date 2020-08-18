التموين : إنشاء مصنع لحوم سوداني في مصر

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع نظيرتها السودانية على تطوير الشراكة الإستراتيجية فى مجال منظومة اللحوم والتبادل السلعي، حيث سيقوم الجانب السوداني بالمساهمة في تطوير منافذ توزيع اللحوم التابعة للشركة القابضة، وكذلك عمل مصانع تابعة لشركة اللحوم التابعة للشركة القابضة لعمل المصنعات لطرحها بالسوق المحلي وفتح أسواق لدول أخرى عبر مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مع الفريق أول الوزير ميرغني إدريس سليمان، رئيس منظومة الصناعات السودانية.

وبحسب الاجتماع، تم توريد قرابة 400 ألف رأس عجول سودانية إلى الأسواق المصرية مما أسهم في توفير اللحوم الحمراء، والتي تعد من السلع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، وكذلك تحقيق استقرار أسعار اللحوم بالأسواق المصرية.