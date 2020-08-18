الإدارة المحلية تؤجل مناقشة تدوير المواد الصلبة لحين إصدار اللائحة

اكد خالد الفرا رئيس جهاز تدوير المخلفات خلال اجتماع لجنه الاداراه المحليه برئاسه بدوى النوشى وكيل اللجنه لمناقشه تطوير شركات النظافة وتدوير المواد الصلبة، أن الجهاز بصدد التعاقد مع شركات القطاع الخاص بشان عملية تدريب العاملين بهيئة نظافة وتجميل القاهرة وإدارة عملية النظافة وجمع المخلفات وادارتها وابرام عقد ملزم مع القطاع الخاص يضمن حقوق الدولة والتزام القطاع الخاص ، ولا خوف من تدخل القطاع الخاص حيث يتم هذا باشتراطات قانونية واضحة.

واكد اللواء حمدي الجزار مستشار وزير البيئة أن قانون تدوير المخلفات الجديد الذي يناقشك البرلمان حالياً يعمل علي خلق فرص للاستثمار في الصناعة والتخطيط والمالية، ويعالج مشكلة انتشار القمامة والمخلفات الصلبة.

وطلب الجزار من بدوي النويشي وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع بضرورة تأجيل مناقشة موضوع تدوير المواد الصلبة لحين اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات. حتى تكون المناقشات اكثر جدية وواقعية، استجاب النويشي لذلك.وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته اليوم على مشروع قانون تدوير المخلفات الصلبة.