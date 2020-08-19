في ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. صاحب الموهبة الاستثنائية والحضور الطاغي

تمر ذكرى ميلاد عبقري التمثيل والأداء الحي الفنان إبراهيم نصر الذي توفي في مايو الماضي، لتلقي الضوء على الفنان المتألق الذي استطاع أن يحفر اسمه بحروف من نور في تاريخ الفن العربي.

ولد "نصر" في 18 أغسطس 1946، كانت بدايته مع الفن مثل جميع أبناء جيله، بعشق المسرح ليشهد المسرح الجامعي خطواته الأولى بعالم الفن خلال ريعان شبابه وبفضل موهبته الاستثنائية حصد العديد من الجوائز.

تميز إبراهيم نصر بوجه طفولي وجسم ممتلئ وموهبة تمثيلية استثنائية وضعته في صدارة تاريخ الفن المصري والعربي، وارتبط به الجمهور بشكل كبير.

حينما بدأ الجمهور يعرف وجه إبراهيم نصر بعدد من الأعمال التفزيونية تنوعت أعماله الفنية ما بين المسرح والدراما التلفزيونية والسينما والبرامج وصولًا لـ ألف ليلة وليلة والفوازير، نجح في تقديمها جميعًا؛ محققا نجاحا بشكل كبير أمام كبار المخرجين والفنانين.

حتى صار من الصعب أن ترى إبراهيم نصر في أي عمل فني ولم يدهشك أو يشد انتباهك، مذ تقديمه لشخصية "الجعيدي" في "شمس الزناتي" أمام عادل إمام وسمير سيف و"كابتن حسن" في "مستر كاراتيه" أمام أحمد زكي ومحمد خان، أما على مستوى الدراما تلفزيونية فشارك بـ"رأفت الهجان - الجزء الثاني" أمام محمود عبدالعزيز و"الكابتن جودة" أمام سمير غانم والعديد من الأعمال الأخرى.

رحل الفنان إبراهيم نصر عن عالمنا في شهر مايو الماضي بعد مشوار فني امتد لما يقارب الخمسون عامًا بدأه منذ سبعينيات القرن الماضي، لم يكن نجمًا يهتم بالأضواء والشهرة قدر ما يهتم بما يقدمه لجمهوره وعشاقه بأعمال تتجاوز المائة عمل فني ستظل خالدة في تاريخ الفن المصري والعربي.