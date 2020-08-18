ضبط 20 طن ملح فاسد بمعملي جبن في كفر الشيخ

تمكنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة عادل عبد الغني حبيب، وكيل الوزارة، من ضبط 20 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل معملين لتصنيع الجبن بمركز بيلا.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، المتحدث الرسمي للمديرية، إنه جرى تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد " ع.ا.ب"، صاحب معمل تصنيع جبن، لحيازته 10 أطنان ملح سياحات منتج من شركة أخرى غير شركة النصر للملاحات، وتم التحفظ على الكمية.

اضاف أنه جرى تحرير محضر آخر ضد" ي.ع.ا"، صاحب معمل جبن، لنفس السبب.