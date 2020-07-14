ضبط 20 طن ملح "سياحات" فاسد في كفر الشيخ  

تمكنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة عادل عبد الغني حبيب، وكيل الوزارة، من ضبط 20 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل معمل جبن بمركز بيلا.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، المتحدث الرسمي للمديرية، إنه جرى تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد "م أ أ" صاحب معمل جبن لحيازته 15 طن ملح سياحات غير صالحة للاستخدام الآدمي بشركه النصر للملاحات، وجرى التحفظ عليها.

كما جرى تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد "ع س" صاحب معمل تصنيع جبن، لحيازته 5 أطنان ملح سياحات غير صالحة للاستخدام الآدمي.