"التعليم العالي" عن مصاريف الجامعات الأهلية: ما بين الحكومية والخاصة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية الجديدة سواء الجلالة، والملك سلمان، أو المنصورة الجديدة، سيعملون مع بداية العام الجامعي الجديد يوم 17 أكتوبر، موضحا أن الجامعات إما أن تكون جامعات حكومية مثل: القاهرة، وعين شمس، وتتكفل الدولة بالإنفاق عليها بالكامل، والجامعات الخاصة تكون مملوكة لشخص أو جهة وتكون هادفة للربح.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن الجامعات الأهلية شق جديد وافتتاح الجامعات الربعة الجديدة نقلة نوعية ومعنى كلمة أهلية أن تدار من خلال مجالس أمناء ولا تهدف للربح وسيتم الإعلان عن قيمة المصاريف للعام المقبل فيما يخص الجامعات الأهلية ولن تصل لمستوى مصروفات الجامعات الخاصة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القبول في الجامعات الأهلية سيكون الحد الأدنى بها أقل بـ5% من الجامعات الحكومية وأنها ليست مقصورة على أبناء المحافظات المتواجد بها الجامعات مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي سيعلن خلال أيام قليلة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالجامعات الأهلية، كما أن مصاريف الجامعات الأهلية في مكان وسط بين مصاريف الحكومية والخاصة.

وأشار عبد الغفار، إلى أن الجامعات الأهلية بها حجم كبير من التطور واستثمارات الدولة، وتعتبر جامعات تدار بمجال امناء وإما أن تكون تابعة لجمعيات حكومية أو مملوكة للدولة ولكن لا تديرها الدولة وهي غير هادفة للربح وأي مصاريف تصرف على الطلاب يتم إعادة ضخها داخل العملية التعليمية.

من ناحية أخرى، نفى عبد الغفار، ما تردد عن اكتشاف أدوية تعالج فيروس كورونا بمقابل لا يتعدى 20 جنيها، مؤكدا أنه لم يتحدث عن اكتشاف أدوية أو وجود أي علاج مصري.