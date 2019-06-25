حسام عبد الغفار يكشف السبب الحقيقي وراء قلة عدد الأطباء في مصر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، السبب وراء قلة أعداد الأطباء في مصر، مؤكدا أن الأطباء المصريين يسافرون للعمل بالخارج، حيث مناخ الدول العربية والأجنبية أكثر جذبا للأطباء، كما أن عدد المكلفين يقل كل عام بسبب أنه كان هناك متطلبات بتقليل عدد الملتحقين بكليات الطب.

وأوضح أن تحسين أجور الأطباء سيساهم في إعادة الأطباء من الخارج للعمل في مصر، بجانب إنشاء كليات طب في المحافظات التي لا توجد بها كليات، حيث إن الأقصر ومطروح والوادي الجديد والعريش ودمياط والبحيرة ليست بها كلية طب، ويجب إنشاء كليات في هذه المحافظات من أجل حل مشكلة نقص عدد الخريجين من الأطباء.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن عدد الأطباء الخريجين الذين تم تكليفهم في عام 2012، وصل إلى 10 آلاف و808 أطباء، وجرى تكليف 9 آلاف و740 طبيبا في عام 2013، وفي عام 2014 تم تكليف 8 آلاف و800 طبيب.

وأشار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة عدد خريجي كليات الطب من 8 آلاف إلى 10 آلاف سنويا في الفترة الحالية، كما أن هناك فرصة لخريجي كليات الطب في الحصول على فرصة للتدريب وفقا للتخصص، بجانب خطة لتطوير وزارة الصحة بشكل شامل بدء العمل فيها منذ 4 سنوات فقط.

وتابع: "من عام 2012 حتى 2017 في المتوسط زدنا 10 ملايين نسمة، ولم تحصل زيادة في عدد الخريجين حتى تتناسب مع زيادة المواليد"، مؤكدًا أن متوسط الخريجين من كليات الطب في مصر 8 آلاف طبيب سنويا، والشعب المصري يتزايد 2.5 مليون طفل سنويا، والدول التي لديها أقل من 23 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، من المتوقع أن الخدمة الصحية لن تكون جيدة.