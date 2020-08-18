"قومي الإعاقة" عن الاعتداء على أحد ذوي الهمم بكلب: نتقصى عن الفيديو

حالة من الاستياء انتابت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو على مدار اليومين الماضيين، يوثق واقعة اعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، باستخدام كلب.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نُشر عبر موقع "فيس بوك"، استخدام أحد الشباب كلبه، في ترهيب شاب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاعتداء عليه بـ"العض"، في مشهد استمر لنصف دقيقة تقريبًا.

الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، علق على مقطع الفيديو، قائلًا، إن الفيديو وصل إلى المجلس وتمت مشاهدته والتقصي عن أصله.

وأضاف "مرعي" لـ"الوطن"، أنه يتم الآن البت في الفيديو والتحري عنه بدقة، وحال ثبوت صحته والتأكد منه، سيسعى المجلس للوصول إلى الشخص المعتدي من أجل معاقبته، والشاب المتضرر من أجل استعادة حقه وتعويضه عما حدث له.

بداية الفيديو، كانت بتهديد صاحب الكلب للمعتدى عليه، قائلًا له: "بقولك هجيبلك حقك فتشتمني؟"، قبل أن يبدأ في تحريض الكلب على مهاجمته، وهو الهجوم الذي بدأ بالفعل.

وبدأ الكلب على مدار النصف دقيقة في مهاجمة الشاب، وعضه أكثر من مرة، وهو ما تسبب في فزع الشاب وصراخه، قبل أن يبكي مطالبًا الآخر بالكف عن أذيته.