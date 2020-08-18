صور.. "التموين" ترد على شائعات الإخوان: أنتجنا 270 مليون رغيف

ردت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الشائعات التى بثها تنظيم الإخوان حول حجم ووزن الرغيف البلدي، في اليوم لتطبيق قرار الوزارة بالوزن الجديد للرغيف البلدي المدعم بوزن 90 جرامًا، بعرض مجموعة من الصور تؤكد احتفاظ الرغيف بكامل مقوماته وخصائصه، بعكس الصور المغلوطة المتداولة.

وأكدت الوزارة بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهى 5 قروش على بطاقة التموين، وعدم المساس بسعره، موضحة أنه الأقل سعرًا على المستوى العالمي، كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية.

وأوضحت الوزارة استمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من 50 قرشًا، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يوميًا، مع 250 - 270 مليون رغيف فى اليوم من جانب أكثر من 30 ألف مخبز.