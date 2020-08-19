طبيب نفسي عن المعتدي على معاق بكلب: شخصية سيكوباتية

حالة من الاستياء انتابت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو على مدار اليومين الماضيين، يوثق واقعة اعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، باستخدام كلب.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نُشر عبر موقع "فيس بوك"، استخدام أحد الشباب كلبه، في ترهيب شاب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاعتداء عليه بـ"العض"، في مشهد استمر لنصف دقيقة تقريبًا.

وعن التحليل النفسي لمرتكبي هذا الفعل، قال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، إن مثل هذه التصرفات لا تخرج من شخصية سوية أبدا، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص يعانون من اختلال في الشخصية ومشكلات نفسية.

وأضاف فرويز لـ"الوطن"، أنه من المرجح أن يكون التفسير النفسي لهذه الشخصيات التي تقوم بهذا الأفعال، إما شخصية "سيكوباتية"، وهي تتسم باللامبالاة وعدم الاهتمام بتوابع التصرفات وتقديرها.

وأكد أستاذ الطب النفسي، أنه من المرجح أيضا يكون مرتكب هذا الفعل من الشخصيات "الحدية" والتي تعاني من اختلال نفسي وعدم الاتزان في التصرفات وتتسم بالاندفاع والسلبية.

وتابع أن علاج هذه الشخصيات بالجلسات النفسية، والتي تهدف لتعديل السلوك لا لتغير الشخصية، والتي تكون على يد أطباء متخصصين، ويبحث الطبيب عن دوافع بناء الشخصية ومواطن الخلل بها، وربما يصل لعلاج هذه الحالات لسنوات.