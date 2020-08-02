إصابة 7 أطفال عقرهم كلب مسعور في قنا
كتب:
رجب آدم
10:58 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
أصيب 7 طفال، إثر هجوم كلب مسعور عليهم في مركز قوص، جنوب محافظة قنا.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد، بإصابة 7 أطفال بعد أن هاجمهم كلب مسعور وقام بعقرهم بمنطقة النوافلة بمركز قوص.
كانت أسماء المصابين من الأطفال زكريا فؤاد 5 سنوات، محمد يوسف 7 سنوات، مكة الطيب سعيد 5 سنوات، محمد أشرف 7 سنوات، محمد أبوالحمد 5 سنوات، وأحمد حمدي منتصر 9 سنوات، مودة حمدي منتصر 5 سنوات، تم نقلهم جميعا لمستشفى قوص المركزي.
حرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.