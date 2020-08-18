توقف القناة التلفزيونية الحكومية عن البث بعد اعتقال الرئيس المالي

قال صحفي في محطة "ORTM" التليفزيونية الحكومية، إنها توقفت عن العمل، اليوم الثلاثاء، بعد أن احتجز جنود متمردون الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء بوبو سيسي، وفقًا لما نشرته قناة "روسيا اليوم" فى نبأ عاجل.

كانت وكالة "رويترز" قد أفادت نقلًا عن مصادر، مساء اليوم الثلاثاء، أن جنودًا متمردين اعتقلوا رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في العاصمة باماكو.

وجاء الاعتقال بعد تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وفي وقت سابق، اعتقلت جماعة مسلحة رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي.

وتناقلت وسائل محلية عدة أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابًا عسكريًا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن إطلاق نار كثيف سُمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة باماكو.

وتشهد مالي مؤخرًا أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.