أعلنت منظمة حقوق الإنسان الكونغولية، اليوم، مقتل 43 شخصًا على الأقل شرق البلاد، أثر هجمات شنها متمردون ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك ردًا على العمليات المسلحة الأخيرة التي شنها الجيش الكونغولي في المنطقة، وقال رئيس المنظمة الحقوقية عمر كافوثا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن متمردين من "القوات الديمقراطية المتحالفة" يحاولون وضع المدنيين في مأزق أمام الجيش حتى يطالبونه بوقف عملياته المسلحة.

وأشارت الشبكة، إلى أن انعدام الأمن في مناطق شرقي الكونغو دفع المتظاهرين إلى الاحتجاج أواخر الشهر الماضي، منوّهة بأن الهجمات التي وقعت منذ أيام قليلة ماضية استهدفت منطقة يتفشى بها وباء "إيبولا" الذي أودى بحياة أكثر من ألفين و200 شخص منذ أغسطس 2018، وهو ما يعوق حركة تنقل الفرق الطبية التي تكافح انتشار المرض.

يُذكر أن "القوات الديمقراطية المتحالفة" شنت هجومًا يوم الجمعة الماضية في مدينة "بني"، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، كما قُتِل آخرون في قرية "كمانجو" أمس الأحد.