  الجيش اللبناني: لا صحة لمزاعم نتنياهو بوجود أسلحة وذخائر في بعبدا

أكد الجيش اللبناني عدم صحة المزاعم التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول وجود أسلحة وذخائر تابعة لحزب الله في منطقة بعبدا بمحافظة جبل لبنان.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني – في بيان الليلة – أن جهاز مخابرات الجيش استمع إلى أعضاء المجلس البلدي في بلدة اللويزة ببعبدا، لاستيضاحهم حول مخاوف أهالي البلدة وأعضاء البلدية من أي انفجار قد يقع في المنطقة، لاسيما قرب مستشفى سان شارل، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن المنطقة مُخزن بها أسلحة وذخائر.

وأوضحت أن جلسة الاستماع جاءت استنادا إلى مذكرة قضائية من النيابة العامة تقضي بالتحقيق بمضمون كتاب رفعه أعضاء المجلس البلدي لمنطقة بعبدا إلى رئيس البلدية الذي رفعه بدوره الى قيادة الجيش لاتخاذ الإجراء اللازم.

وأشارت إلى أن مخابرات الجيش أجرت كشفا على المنطقة المذكورة، للمرة الثانية خلال هذا العام، ليتبين عدم صحة المزاعم والادعاءات التي تحدثت عن إمكانية وجود أسلحة وذخائر وأثارت مخاوف المواطنين.

كانت إسرائيل قد قالت إن "حزب الله" عمد إلى إنشاء مخازن ومنصات إطلاق للصواريخ الموجهة في عدد من المناطق المأهولة بالسكان ومن بينها قرب مستشفى سان شارل بمنطقة بعبدا مستخدما المدنيين دروعا بشرية.

وقام أعضاء المجلس البلدي ببعبدا بعمل مذكرة كتابية قالوا فيها إن هناك مخاوف جدية لدى الأهالي من وقوع أي انفجار محتمل جراء وجود صواريخ وذخائر مخزنة على نحو ما ذكره "نتنياهو" مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.