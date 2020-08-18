عرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" يومي الخميس والجمعة

أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية انها ستعرض فيلم "قطر حرب النفوذ علي الاسلام في أوروبا" على قناة اكسترا نيوز، يوم الخميس 20 أغسطس الساعة 10 مساءا، ويجري إعادته يوم الجمعة 21 أغسطس الساعة 8 صباحا والساعة 7 مساء.

ويعرض الفيلم على الفيلم علي المنصة الرقمية WATCHiT وحصلت المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوق عرض هذا الفيلم الوثائقي حصريا بعد مفاوضات مكثفة لأهمية محتوى الفيلم للمشاهد المصري والعربي.

الفيلم الوثائقي مستوحى من كتاب "أوراق قطر" للصحفيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو، وأفاد المهندس حسام صالح ان الفيلم الوثائقي الفرنسي - البلجيكي المشترك يستند إلى آلاف الوثائق السرية، التي تتحدث عن تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين في العديد من الدول الأوروبية.

وأضاف صالح، أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي يدعم عرض الافلام الوثائقية المتميزة سواء المنتجة في مصر أو الحصول علي الحقوق لأفلام عالمية، وذلك لعرضها علي شاشات المجموعة بهدف توعية الرأي العام وتقديم أحدث الموضوعات للمشاهد.