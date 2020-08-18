"هونج كونج" تشكو الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية

أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، "كاري لام"، اليوم، أن حكومة المنطقة ستتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة على المنطقة.

وأضافت "لام"، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، "لا يجب السماح باستخدام الأنظمة المالية كسلاح لفرض العقوبات"، مشيرة إلى أنه بالنسبة للعقوبات الأمريكية، التي شملت عددا من المسؤولين الصينيين والرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج على خلفية إقرار قانون الأمن القومي للمنطقة، فإنها لم تقم بزيارة الولايات المتحدة منذ عام 2017، وأنها ستواصل القيام بالأمور الصحيحة لبلادها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت أوائل الشهر الجاري، فرض عقوبات على الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج، ومسؤولين آخرين، تفعيلا لقانون "الحكم الذاتي" في هونج كونج الذي وقعه الرئيس الأمريكي الشهر الماضي، ويسمح بفرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على المسؤولين الصينيين والمؤسسات المالية المرتبطة بقانون الأمن القومي لمنطقة هونج كونج.

وفرضت الصين، في المقابل، عقوبات على 11 مسؤولا أمريكيا، ردا على العقوبات الأمريكية ضد مسؤولين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.