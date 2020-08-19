بالصور.. رجل أعمال برازيلي يدفن سيارته الفارهة في حديقة منزله

في حدث غريب وعجيب من نوعه قد تكون المرة الأولى التى يحدث فيها حدث مثله، قرر رجل أعمال برازيلى يدعى "شيكينو" يمتلك أسطولا من السيارات الحديثة والقديمة الكلاسيكية، أن يدفن سيارته الفارهة في حديقة منزله.

دعا "شيكينو" رجال الأعمال والمشاهير في بيته ودعا وسائل الإعلام والصحافة لحضور وتوثيق مراسم الدفن الغريبة.

حفر "شيكينو" حفرة كبيرة في حديقة منزله تسع سيارته الفارهة "بنتلى مولسان" التى صنعت خصيصا له بتكلفة 5 ملايين دولار.

بعد تشييع السيارة لمثواها الأخير ودخولها القبر وقف قليلا "شيكينو" ثم أعلن أنه لن يدفنها وأنه سيتبرع بها لبناء دار أيتام لأطفال الشوارع في البرازيل وعرض سيارته للبيع بعد أن حازت على شهرة عالمية من شأنها أن ترفع من سعرها آلاف الدولارات، وقال إنه فكر فى هذه الفكرة من أجل استغلال السلطات والتبرع معه.