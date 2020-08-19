ترامب يؤجل مفاوضات التجارة مع الصين: "لا أريد الحديث معهم"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرجاءه محادثات التجارة مع الصين في الوقت الحالي، معللًا ذلك بأنه "لا يريد الحديث مع الصين حاليًا".

وأشار ترامب، خلال حضوره مناسبة في ولاية أريزونا، أنه سينظر في أمر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق التجارة مع الصين، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وكان من المقرر أن يناقش ممثلون من أمريكا والصين، السبت المقبل، الالتزام بتطبيق ما يمسى باتفاق "التجارة المرحلة 1" المبرم بينهما، قبل أن يعلن ترامب تأجيلها.