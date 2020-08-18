رئيس حكومة العراق يغادر بغداد باتجاه واشنطن للقاء ترامب

غادر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة رسمية من البيت الأبيض.

وسيلتقي "الكاظمي" خلال زيارته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الخميس، وستجرى خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وسيعقد رئيس الحكومة العراقية، خلال زيارته، محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة، وغيرها من القطاعات.