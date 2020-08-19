شروط التقديم لمدرسة المتفوقين بالأقصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في 18 محافظة من ضمنها الأقصر.

"الوطن" استعرضت الأوراق المطلوبة والشروط أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي، للتمكن من الالتحاق من المدارس في العام الدراسي الجديد 2020/2021.

1- التقدم سيكون إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الرابط التالي emis.gov.eg؛ وذلك في الفترة من 22 إلى31 أغسطس 2020، ولن يتم قبول طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

2- يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيًا لشروط التقدم.

3- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1/10/2020 عن 18 عامًا.

4- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

5- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

6- أوأن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

7- يجب تسديد مقابل أداء الامتحان على النحو التالي: "150 جنيه للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على حساب رقم (0135112000283818) بمنافذ فوري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب أو بمكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

8- يرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.

9- تقوم الإدارات والمديريات التعليمية باستلام الإيصالات وإرفاقها ضمن أوراق التقديم المطلوبة.

10- لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23 ع ح) ولا إيصال (123 ث ع)".