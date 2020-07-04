فتح باب التقدم للمعلمين الراغبين بمدارس المتفوقين للعلوم بالمنوفية

صرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بفتح باب التقدم للمعلمين الراغبين في العمل بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بنظام المأمورية المفتوحة، مشيراً إلى أن موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين يستقبل رغبات المعلمين الراغبين بالعمل في مدارس STEM حتى يوم 20/7/2020.

وأضاف أن شروط التقدم لوظيفة مدير أو وكيل مدرسة، أن يكون المعلم من المعينين بوزارة التربية والتعليم ويعمل بمدارس التعليم العام فقط وليس التعليم الفني أو الأزهري وأن تكون مادة التدريس في تخصصات "اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم" فقط وليس أية تخصصات أخرى.

كما يشترط التقدم لوظيفة معلم أن يكون من المعينين بوزارة التربية والتعليم بمدارس التعليم العام فقط، وليس التعليم الفني أو الأزهري وفقاً للتخصصات المطلوبة من مرحلتي الإعدادية والثانوية على أن يكون بيان حالة المعلم معتمد وموضحاً به ذلك ويشترط ألا يتجاوز المعلم عن 55 عاماً.

جدير بالذكر، أن الدراسة بدأت فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى عام 2016/2017 وأن الهدف من إنشائها رعاية الطلاب المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والعمل على تنمية مهاراتهم والاهتمام بقدراتهم وإعداد طلاب لديهم القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي.