عاجل.. ضبط المتهمين بالتنمر ضد معاق ذهنيا باستخدام كلب في إمبابة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من كشف ملابسات واقعة التنمر على شاب معاق ذهنيا باستخدام كلب، وتوصلت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن المجنى عليه مقيم فى منطقة إمبابة، وتم ضبط المتهمين والكلب الذى ظهر فى الفيديو.

وتحفظت القوات على المتهمين بعد أن اتهمتهم أسرة المجنى عليه بالتنمر، وتمت إحالة المتهمين وهما "شاب عاطل وحلاق" لجهات التحقيق التى تباشر التحقيق.

كشفت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت بمعرفة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلى مفتش المباحث إلى أن بداية الواقعة بتداول رواد الفيس بوك مقطع فيديو، لشاب معاق يتعرض للتنمر من قبل أشخاص كان معهم - كلب - وعلى الفور تم فحص الفيديو وتمكنت القوات من مكان بثه وتحديد محل اقامة المجنى عليه وتبين أنه مقيم بشارع زكي مطر بمنطقة إمبابة قسم امبابة والمجني عليه ٤٠ سنة معاق ذهنيا مقيم بذات المنطقة التى يقيم فيها المتهمان وهما شاب عاطل ٢٠ سنة، وحلاق ٢٣ سنة، وأمكن ضبط المتهمين والكلب المستخدم الخاص بالأول، و اعترفوا باستدراج المجني عليه و تصويره في محل الثاني بقصد المزاح ونشره على الميديا وزيادة عدد متابعيهما، باستدعاء المجني عليه و ذويه اتهموهم بالتنمر.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.