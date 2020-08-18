طالبة تكتب رسالة لقاضٍ لحمايتها من التنمر والمحكمة تعاقب المتهمات

لجأت طالبة جامعية إلى كتابة رسالة إلى القاضي ووكيل النيابة بمحكمة جنح حلوان تستغيث فيه من 3 سيدات يتنمرن بها بسبب إصابتها بإعاقة التقزم؛ وقالت في رسالتها التي ضمت إلى أوراق القضية وحصلت "الوطن" على نسخة منها بعد أن أصدر المستشار وائل الشوربجي رئيس محكمة جنح حلوان بالحكم على 3 سيدات بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه وتعويض مدني 10 آلاف جنيه.

وقالت الطالبة في رسالتها: "حيث إنني أعاني من عدة مضايقات وصلت إلى التعرض بالضرب والسب والقذف من المتهمين وآخرين بتحريض منهم، وحيث إنني آنسة ومثل هذه المضايقات تمس حياتي وتتسبب في نفسي الضيق، وكذلك بالتعدي على بالضرب والسب بألفاظ بذيئة، وطالبت المجني عليها في شكواها بأن تأخذ حقها بالقانون وتحمي أسرتها من تهديدات المتهمين لها".

وكانت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي عاقبت 3 سيدات بالسجن 6 أشهر وكفالة 1000جنيه، لاتهامهن بـ"التنمر" على طالبة جامعية.

وكانت السيدات وصفن الطالبة الجامعية بأنها قصيرة القامة، وتعدين عليها بالضرب.

وصدر الحكم بحضورمحمد أنور، وكيل أول النيابة، وسكرتارية صلاح صابر.

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى بلاغا من طالبة جامعية 20 سنة تتهم فيه 3 سيدات من جيرانها بالتعدي عليها بالضرب والتنمر، وسبها بقصر قامتها.

وقالت المبلغة في محضر الشرطة، إن "المتهمات تعودن على "السخرية" من قامتي وتعدوا عليّ بالضرب.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين من خلال أقوال شهود العيان، أن المتهمات اعتدن على التنمر من الضحية ما يسبب لها أذى نفسي.

تحررمحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أحالت القضية بدورها إلى المحكمة.