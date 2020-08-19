دعوة إلى عقد انتخابات في مالي بعد الإطاحة برئيسها خلال "مهلة معقولة"

أعلن العسكريون الذين استولوا على الحكم في مالي، تشكيل لجنة أطلقوا عليها "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب".

ودعا العسكريون إلى انتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة خلال مهلة معقولة، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وقال الكولونيل إسماعيل واجي، مساعد رئيس أركان سلاح الجو والناطق باسم العسكريين في كلمته عبر التلفزيون: "قواتنا الوطنية مجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ العشب، وقررنا تحمل مسئولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ، مع احترام كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن إبراهيم أبو بكر كيتا، رئيس مالي، استقالته وحل الحكومة والبرلمان، بعد ساعات من احتجازه مع مسئولي حكومته.

وقال كيتا في خطاب له على التليفزيون الرسمي لمالي: "لا أريد إراقة دماء من أجل بقائي في السلطة"، وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز".

وكانت وكالة الأنباء المالية الرسمية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن قادة التمرد، اعتقلوا رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس وزرائه، وكذلك وزير الدفاع ورئيس أركان الحرس الوطني ومديره الإداري والمالي وبعض الوزراء.