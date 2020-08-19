الكويت: منع تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامات التحاق بعائل

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، قرارًا بوقف تحويل تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلى إقامة، لمن دخل الكويت منذ بداية العام الحالي.

وقالت مصادر مطلعة - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إنه تم صدور تعليمات إلى قطاع شؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، بعدم السماح للمقيم، بكفالة أي من أفراد عائلته الذين قدموا إلى الكويت بموجب تأشيرات زيارة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت إلى أنه تم السماح بتمديد جميع أنواع التأشيرات حتى نهاية الشهر الجاري، إلا أنه لن يُسمح بتحويل أي من كروت الزيارة إلى إقامة، إلا باستثناء من قبل وزير الداخلية الكويتي، وفي حالات إنسانية خاصة جداً.ولفتت المصادر إلى أن التجديد مستمر لمن لديه التحاق بعائل في السابق.

موضحا أن القرار الجديد ينطبق على الراغبين بتحويل كروت الزيارة الى إقامة، وهذا الإجراء يندرج في إطار تعديل التركيبة السكانية.