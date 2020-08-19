استقرار سعر الدولار ويباع بـ1597 جنيها في "العقاري المصري العربي"

افتتحت البنوك تعاملاتها بتباين واضح في سعر الدولار مقابل الجنيه، وسجل الدولار استقرارَا في "الأهلي المصري، مصر، مصر إيران للتنمية، قناة السويس" ليباع بـ15.98 جنيه، مقابل 15.88 جنيه للشراء.

وجاءت بنوك "العربي الأفريقي الدولي - الأهلي الكويتي (بيريوس) - المصري الخليجي - المصري لتنمية الصادرات -التعمير والاسكان -عودة" ليباع فيها الدولار بأعلى سعر له مقابل الجنيه المصري، ليباع بـ15.99 جنيه، مقابل 15.89 جنيه للشراء.

فيما جاء بنكي "العقاري المصري العربي - التجاري الدولي" ليباع بأقل سعر له بـ15.97 جنيه مقابل 15.87 جنيه للشراء.