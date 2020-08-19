الطفلة ضحية تعذيب الضابط المفصول وزوجته: "طفو السجاير في جسمي"

استمعت نيابة كفر الشيخ، لأقوال الطفلة أمنية إبراهيم فتحي عطية - 9 سنوات، التي تقيم بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، وذلك عقب قيام ضابط مفصول وزوجته المغربية بتعذيبها وحرق أجزاء كبيرة من جسدها، حيث جرى القبض عليهما.

وقالت الطفلة، إنها تعمل خادمة عند الضابط المفصول وزوجته المغربية، واعتاد كلاهما تعذيبها بإلقاء المياه الساخنة عليها، وكذا إلقاء مادة سائل الكلور على أماكن الحروق التي جرى سكب المياه الساخنة عليها.

وأضافت الطفلة في أقوالها أن المتهمين لم يكتفا بذلك بل واصلا وصلة التعذيب بقص شعرها، وإطفاء السجائر في أماكن حساسة من جسدها، وقطّعوا أجزاء بسيطة من أذنها بآلة حادة، دون معرفة أسباب فعلهما ذلك سوى معاملتها كخادمة تستحق العقاب من نفس النوع بسبب تأخرها في تنفيذ طلباتهما أحيانًا: "كانوا بيعذبوني بالمياه السخنة والسجاير والكلور من غير ما أعمل حاجة".

فيما أكد والد الطفلة، أنه فوجئ بالضابط المفصول يحضر له ابنته وبها تشوهات في وجهها وآثار حروق في جميع أنحاء جسدها، وكانت في حالة إعياء شديدة، قبل أن يتركها له مغادرًا سيدي سالم، متجهًا إلى محل إقامته بمحافظة الجيزة، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون.

بينما قال حسن إبراهيم شقيق الطفلة، إنها الأخيرة كانت تعيش مع والدتها بعد انفصال والدها عنهم، وفوجئوا بعد طلب لقاء الطفلة من الأب بتعرضها لتعذيب وإصابات وحروق بالغة من الأسرة التي كانت تعمل في بيتهم دون علم والدها، وفور علمهم ذهبوا لمستشفى كفر الشيخ التي أمرت بتحويل المجني عليها لمستشفى العبور للتأمين الصحي، ثم جرى تحويلهم لمستشفى جامعة طنطا، وجرى إجراء فحوصات للطفلة، وتحرير محضر بالواقعة وتكليف حراسة للطفلة بعد حجزها داخل قسم الحروق بالمستشفى في حالة خطيرة.

وأشار إلى أن المتهمين اتصلا بهم، وعرضا عليهم مبلغ مادي مقابل التنازل عن حق الطفلة، موضحا أنهم لم يقبلوا أي مبالغ ولكنهم واثقين في قدرة القضاء العادل على إعادة حق الطفلة.

وكشفت التحقيقات الأولية حول واقعة تعذيب طفلة كفرالشيخ، على يد ضابط شرطة مفصول وزوجته المغربية، عن الوسائل التي استخدماها لتعذيبها، وذلك من خلال أقوال الطفلة في بلاغ الشرطة.

وتبين إصابة الطفلة بحروق من الدرجة الأولى، وجرى القبض على ضابط شرطة مفصول، لاتهامه وزوجته المغربية بتعذيب طفلة، كانت تعمل في منزل.

وكان مدير أمن كفر الشيخ اللواء خالد العزب، تلقى إخطارا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من "إبراهيم.ف.ع" 47 سنة - فلاح يقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه "كمال الدين.م.خ" 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا، بتعذيب ابنته "أمنية" 9 سنوات.