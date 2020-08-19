ورشة عمل تحسين حياة الأطفال المعرضين للخطر بشبرا الخيمة

انطلقت، منذ قليل، فعاليات ورشة عمل مشروع تحسين نوعية الحياة للأطفال المعرضين للخطر، للحصول على حقوقهم في الرعاية التعليمية والصحية والاقتصادية.

وقال أحمد سعيد طه، المدير التنفيذي لجمعية تنمية المجتمع المحلي بالشرقاوية البحرية بحي غرب شبرا الخيمة، إن المشروع يتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المعنية ومنها مديريات التربية والتعليم والصحة والهيئة العامة للاسنعلامات والإعلام والقوى العاملة وحي غرب شبرا الخيمة.

وأضاف أنه جرى تنظيم الورشة بحضور إبراهيم شعبان، مسؤول العلاقات العامة بالمشروع والجمعية، والدكتور عادل بدر استشاري المشروع وياسر عيسى ممثل مركز معلومات الشبكات الأرضية بالقليوبية.

تناولت ورشة العمل قانون الأطفال والمواد المنظمة لعمل الطفل قبل سن 15 عاما، وحظر الأعمال الخطرة للأطفال قبل سن 18 عاما.

وجرى مناقشة عدد من المحاور من بينها رعاية الأسر وأساليب الحصول على المعاشات الضمانية والرعاية الصحية، وعدد من قضايا التعليم ومنها التسرب التعليمي وسبل مواجهته.