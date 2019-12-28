أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة في القليوبية، عن إجراء 18 عملية جراحية ضمن فعاليات ورشة عمل لإجراء عدد من الجراحات في قسمي الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، بمشاركة عدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين، بمستشفى طوخ المركزي، الكائنة حاليا بمستشفى العمار.

وقال الدكتور أحمد يوسف البرعي، مدير المستشفى، إنه رغم نقل وحدات المستشفى إلى "العمار" والعلاج الطبيعي إلى "مشتهر" والمركز الطبي بطوخ، إلا أنها تقدم جميع الخدمات الطبية للمواطنيين من طوخ والقرى التابعة لها، مشيرا إلى أن المستشفي بها جميع المستلزمات الطبية.

وأضاف البرعي، أنه جرى تجهيز 4 غرف للعمليات الكبرى، بينها 2 بالمركز الطبي في طوخ، و2 بمستشفى التكامل بقرية العمار، وكشك للولادة، و2 غرفة للعمليات الصغرى، بالإضافة إلى العمل بانتظام في جميع الأقسام الداخلية وحضانات الأطفال المبتسرين، والعيادات الخارجية والاستقبال.

ونقلت مستشفى طوخ المركزي بعدما صدر له قرار الإزالة من قبل الهيئة الاستشارية بمجلس مدينة طوخ، لحين الانتهاء من أعمال التطوير.