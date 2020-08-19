"طنطا الجامعي" يؤكد استقرار صحة الطفلة ضحية التعذيب

كشف الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعي، عن حالة الطفلة "أمنية. ا"، 9 سنوات، ضحية تعذيب ضابط شرطة مفصول وزوجته كانت تعمل لديهما بمحافظة الجيزة.

وقال "التطاوي"، إن الحالة الصحية للطفلة مستقرة بنسبة كبيرة، لافتا إلى أنها محتجزة في قسم الحروق.

ولفت إلى أن هناك تعليمات من الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، بمتابعة حالة الطفلة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها، منوها بأن مستشفى طنطا الجامعي عمل منذ استقبال الطفلة أمس الثلاثاء، على حجزها بقسم الحروق والتجميل وإجراء كافة الفحوصات الطبية لها، حيث كانت في حالة صعبة للغاية.

وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعي، إلى الاستفادة من خبرات جميع أساتذة الحروق والتجميل في المستشفى لعلاج الطفلة.

ولفت إلى أنه يجرى متابعة حالة الطفلة الصحية من قبل رئاسة مجلس الوزراء، حيث تلقى اتصالا لمتابعة حالتها وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها، موضحا أن كافة مستشفيات طنطا الجامعي تواصل عمل الليل بالنهار لرعاية المرضى دون تقصير، وتسعى لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية.