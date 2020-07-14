تجهيز 68 سرير عناية و18 غرفة عمليات بمستشفى طنطا الجامعي

قال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن حلم مستشفى الجراحات الجديد قريبا سيتحول إلى حقيقة.

وأشار إلى أن المستشفي سيخدم مرضى محافظات الدلتا مجانًا في جميع تخصصات الجراحة، في إطار سياسة الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمستشفى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة بمتابعة مرحلة ما قبل التسليم لبدء التجهيز للمعدات والأجهزة لأقسام الجراحات وقسم المعامل والأشعة والتعقيم المركزي.

وأوضح غنيم أن مستشفى الجراحات الجديد جرى تنفيذه بأعلى المواصفات العالمية المطلوبة، ويتكون من 10 طوابق على مساحة 2200 متر مربع، بطاقة استيعابية 686 سريرا بواقع 68 سرير عناية مركزة و18 غرفة عمليات مجهزة بكبسولات جراحية.