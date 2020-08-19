محمد كيلاني يواصل تصوير "الآنسة فرح" مع أسماء أبو اليزيد

يواصل الفنان محمد كيلاني تصوير مسلسل "الآنسة فرح" مع الفنان أسماء أبو اليزيد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر "كيلاني" صورة من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلاً، "فروحة"، لترد "أبو اليزيد عليه" :"طاروقة".

المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها. أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ مما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.

مسلسل "الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.