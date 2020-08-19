إعفاء متحدث "خارجية السودان" من منصبه إثر تصريحات بشأن السلام مع إسرائيل

قررت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، إعفاء المتحدث باسمها حيدر بدوي من منصبه، وتكليفه بالعمل في دائرة أخرى وفقًا لما أعلنته قناة "سكاي نيوز عربية".

وأعربت وزارة الخارجية السودانية، أمس الثلاثاء، استغرابها لتصريحات صادق بشأن العلاقات مع إسرائيل، قائلة إنَّ هذه التصريحات "أوجدت وضعًا ملتبسًا يحتاج إلى توضيح".

وأضافت وزارة الخارجية السودانية أنَّه "لم يتمّ تكليف الناطق باسم الوزراة الإدلاء بأي تصريحات حول السلام مع إسرائيل".

وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية، قال في تصريحات أمس، إنَّه ليس هناك سبب لاستمرار حال العداء بين السودان وإسرائيل، متابعًا: "لا ننفي وجود اتصالات بين الخرطوم وإسرائيل".

وتابع متحدث الخارجية السودانية، في تصريحات مساء أمس: "نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية وعلى مصلحة السودان دون التضحية بالقيم والثوابت، والبلدان سيجنيان فوائد وثمارًا من عقد اتفاق سلام".