اتحاد الجامعات يفتتح أكاديمية علوم وفنون الرياضة الإثنين المقبل

ينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات مؤتمرا صحفيا افتراضيا وعبر تطبيق زووم، في الثانية عشرة والنصف ظهر الإثنين المقبل، للإعلان عن افتتاح الأكاديمية الدوليه لعلوم وفنون الرياضة التابعة للاتحاد.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبمشاركة كل من الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، فضلا عن توجيه الدعوة للقيادات الرياضية بالجامعات المصرية والعربية وأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية والعاملين بالنشاط الرياضي بالجامعات وجميع الطلاب والمهتمين بالرياضة الجامعية.

يأتي تنظيم المؤتمر بمناسبة الإعلان عن افتتاح الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة التابعة للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، حيث تعمل الأكاديمية على تبني الدراسات والأبحاث العلمية في مجال الرياضة الجامعية، وتقديم الاستشارات الرياضية المتخصصة، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمدربي وإداري النشاط الرياضي الطلابي بالكليات قيادات العمل الرياضي بالجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية والمعاهد العليا.