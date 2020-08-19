محافظ الشرقية: 50 مليار جنيه تكلفة المشروعات الخدمية بالإقليم

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الشرقية تعد المحافظة الثالثة على مستوى الجمهورية من حيث التعداد السكاني، حيث سجلت أكثر من 7.6 مليون نسمة رسميا، متابعا: "ولكن أعتقد أنه أكثر من ذلك وقد يصل إلى نحو 8.5 مليون مواطن".

وأضاف غراب، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن "هناك العديد من المراكز مثل الزقازيق التي بها كثافة سكانية مرتفعة للغاية وبالتالي نجد مشكلة في توفير بعض أماكن للإسكان أو المشروعات، ولكن نستغني عن ذلك بالظهير الموجود في الحسينية، وأيضا بعض المناطق التي نعمل على استغلالها مثل منطقة بلبيس بجانب مدينة العاشر من رمضان".

وأكد، أن هناك العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في محافظة الشرقية، لافتا إلى أنها كمعظم محافظات وجه قبلي تعاني من مشكلات في مشروعات الصرف الصحي، المياه، الغاز، متابعا "لدينا كم هائل من المشروعات الجارية في الوقت الحالي وقد تصل إلى أرقام استثمارية، بنحو 50 مليار جنيه وهو ما يوضح أن الدولة تهتم بتوصيل الخدمات لهذه المشروعات".

وتابع: "منذ عام 2018 حتى عام 2020 جرى الانتهاء من نحو 25 قرية وإدخال مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي لها، وفي عام 2022 ستدخل الخدمات أكثر من 45 قرية أخرى".

وأكمل: "الشرقية كانت من المحافظات التي تفتقر لخدمة توصيل الغاز، ولكن هناك 5 شركات تعمل على توصيل الغاز للمواطنين، ومؤخرا دخل 170 ألف مشترك جديد لخدمة الغاز بجانب عمليات تطوير الطرق، تجميل الأنفاق، والمحاور المرورية الجديدة ونحاول الانتهاء من كل هذه الأشياء، المحافظة تحتاج إلى شغل كبير".