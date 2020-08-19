الغزل والنسيج: 21 مليار جنيه لتطوير القطاع منها 700 مليون للتدريب

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن خطة تطوير القطاع تتكلف 21 مليار جنيه، حيث تبلغ تكلفة الآلات بمفردها نحو 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه أخرى للمنشآت الجديدة بالمصانع.

وأضاف مصطفى، خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه جرى تخصيص 700 مليون جنيه لتدريب العمال على استخدام الماكينات الجديدة، كما يجري إنشاء 3 مراكز تدريب على مستوى عالٍ جدًا، للتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرًا بصناعة الغزل والنسيج، كما تتبنى وزارة قطاع الأعمال العام هذه الخطة ممثلة في الشركة القابضة للقطن والعزل والنسيج، مردفًا: "هدفنا تعظيم الاستفادة من القطن المصري وإضافة قيمة مضافة له، لكي نستطيع المنافسة في الأسواق العالمية".

وواصل: "للأسف بعض الدول مثل الهند وباكستان يستوردون القطن الخام المصري ويخلطوه بأقطان أخرى ويدعون أنه قطنا مصري ما سبب مشكلات كبيرة لسمعة القطن المصري بالخارج، ثم نستورد المنتجات النسيجية التي يصنعونها".