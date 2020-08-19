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محمود مسلم

مقتل كبير قضاة داعش في أفغانستان

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أ ش أ
12:17 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
عناصر من تنظيم داعش

عناصر من تنظيم داعش

أعلنت مديرية الأمن في أفغانستان، مقتل كبير قضاة داعش خراسان في إحدى عملياتهم الأمنية.

وبحسب البيان الذي نشرته مديرية الأمن الوطني، وأوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربع، فإن عبد الله أوروكزاي كبير قضاة داعش كان مسؤولاً عن العديد من العمليات المعقدة في منطقتي أتشين والنازية في إقليم ننجرهار الشرقي.

وأوضح البيان، كذلك أن عبد الله أوروكزاي كان أيضًا نائب أسد الله أوروكزاي رئيس مخابرات داعش.

وكان أوروكزاي، مسؤولا أيضا عن هجوم سجن ننجرهار الذي جرى شنه بمساعدة حركة طالبان منذ نحو 3 أسابيع.

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