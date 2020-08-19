ترك الطب وعمل بالصحافة.. معلومات عن المازني رائد النهضة الأدبية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين على فضائية القناة الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا عن ذكرى ميلاد الكاتب الكبير إبراهيم المازني، ضمن فقرة "حدث في مثل هذا اليوم".

ففي مثل هذا اليوم منذ 130 عامًا، وتحديدًا في 19 أغسطس 1890، ولد في القاهرة واحد من رواد النهضة الأدبية، الشاعر والكاتب والروائي إبراهيم المازني، وتوفي والده عندما كان في التاسعة من عمره، فأصرت والدته على استكمال التعليم حتى التحق بكلية الطب، وعندما دخل صالة التشريح أغشي عليه.

عندها ترك "المازني" الطب، وقرر دراسة الحقوق، ولزيادة مصروفاتها تركها أيضًا وذهب إلى مدرسة المعلمين، وبعد تخرجه في عام 1909 عمل مدرسًا لعدة سنوات، قبل أن يقرر التفرغ للعمل في الصحافة، حيث كتب في جريدة الأخبار لصاحبها أمين الرافعي، وكتب في أيضًا في صحيفتي البلاغ والسياسة الأسبوعية وغيرها من الصحف.

وفي عام 1913 صدر ديوانه الأول مقدمًا مفاهيم أدبية ونقدية جديدة، فكان أحد مؤسسي مدرسة الديوان الأدبية مع الأديب الكبير عباس محمود العقاد والأديب عبدالرحمن شكري، وكتب قصصا قصيرة ومنها صندوق الدنيا وخيوط العنكبوت، وكتب الرواية ومنها إبراهيم الكاتب وإبراهيم الثاني، وعرف كناقد متميز وكناقد بارع، وفي 10 أغسطس عام 1949 رحل عن عالمنا تاركا 40 كتابا في النقد والترجمة والقصة والشعر والرواية.