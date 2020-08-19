التضامن: نرفض ترويع أي شخص خصوصا ذوي الإعاقة

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تابعت حادثة قيام شابين بترويع شخص من ذوي الإعاقة بكلب مفترس حسبما ظهر في الفيديو.

وأضاف "العقبي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوزارة ترفض ترويع أي شخص مهما كان، وخاصة إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه لن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه، لافتا إلى أن الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ترويعه أو التنمر بذوي الإعاقة بأي صورة من صور التنمر أو الاعتداء بأي صورة من صور الاعتداء لفظيا أو جسديا أو معنويا وقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ونصوص الدستور المصري تجرم ما تم تداوله.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع تحقيقات النيابة العامة، لافتًا إلى أن الوزارة حتى الآن لم تطلع على الحالة ولم يتم تقييمها وفي حالة تقييمها فسيتم تقديم الدعم الكامل للشخص المعتدى عليه إذا ثبتت حاجته لهذا الدعم وسيقدم له كل الخدمات الممكنة من كارت الخدمات المتكاملة للحصول على مزايا في كل الجهات الحكومية وإذا كان لا يعمل أو غير قادر على العمل فسوف يحصل على معاش كرامة، وإذا كانت لديه قدرة على العمل فستقوم الوزارة بتمويله بمشروع متناهي الصغر فالأمر متوقف على تقييم الحالة أولاً.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو صادمًا لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرض للتنمر والتعنيف والتخويف باستخدام كلب شرس من قبل أكثر من شخص، ما أثار حالة من الغضب والاستياء الشديدين على منصات السوشيال ميديا.