حبس رئيس القطار في واقعة "ضحية التذكرة" 3 سنوات

قررت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، حبس "مجدي.إ.ح"، رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية-الأقصر، والمتهم في وفاة الراكب "محمد عيد"، وإصابة "أحمد سمير"، بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة 3 سنوات.

عقدت هيئة المحكمة اليوم، برئاسة المستشار محمد على سكيكر، وحضور المتهم، وسط اجراءات أمنية مشددة، وبعد استماع مرافعة محامي المتهم، وسماع اقوال باقي الشهود.

تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم 934، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.

وتلقى اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا حينا ذاك، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلي مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار المذكور بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد له، ثم صدر قرار من النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التسبب في جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمدي.