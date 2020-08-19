يوم العمل الإنساني.. انفجار "بيروت" يظهر "جدعنة" المصريين في لبنان

جاءت أحداث انفجار مرفأ بيروت التي أوقعت أكثر من 200 ضحية بين قتيل ومفقود إلى جانب آلاف المصابين، لتكشف عن المعدن الأصيل لأبناء المصريين في الخارج وخصوصا أبناء الجالية المصرية في لبنان، الذين وقفوا مع أشقائهم اللبنانيين وشاركوهم نفس المعاناة.

فمع وقوع التفجير، دعت صفحات الجالية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي على الفور إلى الإسراع للتبرع بالدماء، في ظل حاجة ضحايا الانفجار إلى ذلك، وأكدت الدعوات أن المصريين واللبنانيين شعب واحد، وتم تحديد عدد من المستشفيات التي يتم التوجه إليها للتبرع بالدم.

كما شارك أبناء الجالية المصرية الذين كانوا بالقرب من مكان الحادث في عمليات البحث عن المفقودين أو الضحايا، أيضا وكذلك تقديم الدعم اللازم للناجين من التفجير.

كما دشن أبناء الجالية المصرية حملة إغاثية لمساعدة سكان العاصمة اللبنانية، وتم تخصيص رقم هاتفي لتقديم المساعدة أو التقدم بأي تبرعات.

ومن بين الوقائع الشهيرة، فيديو تم تداوله لشاب لبناني متطوع من الفرق التي تقوم بتنظيف الطرقات من مخلفات الانفجار، فأصيب الشاب اللبناني إصابة بالغة نتيجة زجاجة في قده تتطلب إجراء عملية جراحية له، رفضت المستشفيات استقباله لعدم امتلاكه نقود، فيما استقبله المستشفى الميداني المصري وعالجوا الشاب ولم يتقاضوا أي مقابل، وأعطوه كذلك العلاج.

وشارك المصريون أوجاع اللبنانيين، حيث كان من بين ضحايا الانفجار 3 مصريين قتلوا لتمتزج دماء المصريين بدماء الأشقاء اللبنانيين في هذا المصاب الجلل.