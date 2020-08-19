افتتاح 3 أديرة أثرية بقنا.. والأنبا بيمن: نقادة وقوص لهما تاريخ عريق

قال الأنبا بيمن، أسقف إيبارشية نقادة وقوص بمحافظة قنا، وعضو المجمع المقدس، إن صعيد مصر يحوي معالم كثيرة للحضارة المصرية بمختلف مراحلها، من أهمها حضارة نقادة الأولى، كما أن مدينة قوص لها تاريخ عريق سواء في العصر الفرعوني أو الإسلامي.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح 3 أديرة للزيارة بمنطقة نقادة الأثرية، أن الله يحفظ مصر، ويرعى شعبها العظيم، قائلًا "بلدنا عظيمة وهتفضل عظيمة وتحيا مصر".

وقال الدكتور أسامة طلعت، مدير قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، إنه حضر نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لافتتاح أديرة نقادة الأثرية بمحافظة قنا، لافتاً إلى أن الآثار القبطية والإسلامية أجزاء من مكونات مصر التاريخية التي لا يمكن نسيانها إطلاقًا.